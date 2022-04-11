Макрон вышел в лидеры в первом туре президентских выборов

Макрона поддержали 27,6% избирателей. За действующим главой государства следуют лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 23,4% голосов и глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон с 21,95%, пишут Известия.

Отмечается, что в Париже за Макрона проголосовали 35,33%, Меланшона поддержали 30,09%, а Ле Пен стала лишь шестой с 5,54%. При этом в столичном регионе лидером оказался Меланшон с 30,24% голосов, за ним следуют Макрон (30,19%) и Ле Пен (12,97%).

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля, пишет Газета.ру.

