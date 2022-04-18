Экс-президент Чехии объяснил «любовь» Европы к Украине

Экс-глава государства признался, что ему было стыдно за отношение чехов к украинским мигрантам, однако сейчас европейцы «буквально излучают любовь к Украине», пишет РИА ФАН.

«Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей "ненависть к России", как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», — подчеркнул Клаус.

Бывший президент удивился, что люди не замечают конфликта Запада и России, в котором Украина оказалась «удобным объектом», отмечает Ura.ru.

