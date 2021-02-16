Экс-президент Армении заявил об упущенной возможности признать независимость Карабаха

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что возможность признать независимость Нагорного Карабаха уже упущена. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Власти Абхазии предложили России открыть железнодорожное сообщение с Арменией

По его мнению, Ереван во время последнего военного конфликта имел «моральное право» заявить об этом и официально помогать непризнанной республике.

Все произошедшее Саргсян считает результатом невежества либо предательства и заговора. По его мнению, это должно выяснить независимое расследование, однако при нынешней власти это невозможно.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах строительства железной дороги, которая свяжет Россию и Иран через Армению и Нахичевань, передает РИА ФАН.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Tert AM
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры