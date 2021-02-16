Экс-президент Армении заявил об упущенной возможности признать независимость Карабаха
Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что возможность признать независимость Нагорного Карабаха уже упущена. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
По его мнению, Ереван во время последнего военного конфликта имел «моральное право» заявить об этом и официально помогать непризнанной республике.
Все произошедшее Саргсян считает результатом невежества либо предательства и заговора. По его мнению, это должно выяснить независимое расследование, однако при нынешней власти это невозможно.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах строительства железной дороги, которая свяжет Россию и Иран через Армению и Нахичевань, передает РИА ФАН.
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