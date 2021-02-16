Экс-президент Армении заявил об упущенной возможности признать независимость Карабаха

По его мнению, Ереван во время последнего военного конфликта имел «моральное право» заявить об этом и официально помогать непризнанной республике.

Все произошедшее Саргсян считает результатом невежества либо предательства и заговора. По его мнению, это должно выяснить независимое расследование, однако при нынешней власти это невозможно.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах строительства железной дороги, которая свяжет Россию и Иран через Армению и Нахичевань, передает РИА ФАН.







