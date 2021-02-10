Власти Абхазии предложили России открыть железнодорожное сообщение с Арменией

Председатель комитета Народного собрания Абхазии по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа заявил, что в Госдуму РФ направлено обращение, в котором говорится о готовности республики участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что власти Абхазии неоднократно говорили о желании «на равноправных условиях участвовать в больших региональных проектах». И в связи с тем, что после окончания войны в Нагорном Карабахе стороны начали обсуждать возможность открытия железнодорожного сообщения, то Абхазия не должна остаться безучастной, считает он.

«Мы отслеживаем то, что происходит в регионе... Мы приветствуем то, что происходит разблокирование транспортных коммуникаций», - добавил Логуа.

Ранее президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление по итогам трёхсторонних переговоров, прошедших 11 января в Москве, сообщает Газета.ру.

Стороны решили создать рабочую группу по восстановлению и дальнейшему развитию Нагорного Карабаха, которая до 1 марта должна представить график реализации мероприятий.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

