Экс-президент Армении призвал поддержать военных

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьер-министра страны Николы Пашиняна, передает РИА Новости.

«Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», - сказал он.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление с требованием отставки премьера и правительства, предостерегая от применения силы против народа, передает RT.

В ответ на это Пашинян заявил, что отправил в отставку начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал ухода Пашиняна с должности главы кабмина. Он также сказал, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.

Жители столицы Армении Еревана блокируют улицы города с требованием отставки Пашиняна. Сам он заявил, что не намерен покидать страну и вышел на улицы города с демонстрантами, которые выражали ему поддержку, передает Ura.ru. Как передает РИА ФАН, Пашинян назвал ситуацию сложной, но управляемой.

