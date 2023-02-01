Экс-премьер Чехии получил год условно за лжесвидетельство в пользу жены

Бывший глава правительства Чехии Петр Нечас приговорён к одному году лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч крон (около $5 тысяч) за дачу ложных показаний в пользу своей жены Яны Нечасовой, которая возглавляла его секретариат в бытность премьером, ещё не будучи законной супругой. Такое решение вынес Пражский районный суд, передает агентство CTK.

Нечас уже заявил, что будет оспаривать вердикт в суде высшей инстанции. Политик настаивает, что его показания, касавшиеся супруги, соответствовали действительности. За данный вид правонарушения ему грозило до трёх лет тюрьмы.

По данным следствия, Нечас имел близкие отношения с руководителем его секретариата, на которой он впоследствии женился. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2012 году Яна Нечасова, используя служебное положение, дала поручение установить слежку за тогдашней супругой премьера. При этом в суде Нечас утверждал, что такой приказ отдал он сам.

