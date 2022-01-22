Экс-посол США в ОБСЕ призвал исключить из организации Россию и Белоруссию

Россию и Белоруссию следует исключить из ОБСЕ в связи с ситуацией вокруг Украины, в противном случае США необходимо прекратить финансирование организации. Об этом пишет экс-посол Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье для Foreign Policy.

В США допустили «военные контрмеры» против России

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них - принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — считает дипломат.

Гилмор отметил, что США не следует финансировать ОБСЕ, если РФ и «ее сателлит» Белоруссия не будут исключены из организации.

Кроме того, бывший посол призвал Вашингтон «агрессивно вербовать» Швецию и Финляндию вступить в НАТО. Как утверждает Гилмор, эти «традиционно нейтральные» страны осознали, что оказались под угрозой подчинения другому государству.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БелоруссияРоссияОБСЕСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры