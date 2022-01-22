Экс-посол США в ОБСЕ призвал исключить из организации Россию и Белоруссию
Россию и Белоруссию следует исключить из ОБСЕ в связи с ситуацией вокруг Украины, в противном случае США необходимо прекратить финансирование организации. Об этом пишет экс-посол Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье для Foreign Policy.
«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них - принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — считает дипломат.
Гилмор отметил, что США не следует финансировать ОБСЕ, если РФ и «ее сателлит» Белоруссия не будут исключены из организации.
Кроме того, бывший посол призвал Вашингтон «агрессивно вербовать» Швецию и Финляндию вступить в НАТО. Как утверждает Гилмор, эти «традиционно нейтральные» страны осознали, что оказались под угрозой подчинения другому государству.
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