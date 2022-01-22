Экс-посол США в ОБСЕ призвал исключить из организации Россию и Белоруссию

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них - принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — считает дипломат.

Гилмор отметил, что США не следует финансировать ОБСЕ, если РФ и «ее сателлит» Белоруссия не будут исключены из организации.

Кроме того, бывший посол призвал Вашингтон «агрессивно вербовать» Швецию и Финляндию вступить в НАТО. Как утверждает Гилмор, эти «традиционно нейтральные» страны осознали, что оказались под угрозой подчинения другому государству.

