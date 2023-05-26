МИД выразил протест США после высказываний Салливана

Старшим дипломатам посольства США в Москве был выражен протест по поводу высказываний Салливана, который одобрил украинские удары по Крыму и Белгородской области, сообщили в МИД России.

В ведомстве назвали лживыми и лицемерными заявления США о том, что там не приветствуют удары Украины по российской территории. В МИД также указали, что есть прямые доказательства использования американского оружия и техники в проведении терактов в России.

«Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», - говорится в заявлении.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев не ограничивают в нанесении ударов по территориям в пределах международно-признанных границ Украины.



