Экс-посол Британии в США сравнил Трампа с Терминатором

«В Трампе есть что-то несокрушимое - он похож на Терминатора», - поделился Дэррок.

Бывший посол сравнил экс-президента с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Он признался, что не может представить ситуацию, когда Трамп спотыкается или выглядит старым.

При этом дипломат считает, что экс-президент также имеет проблемы с памятью.

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы гипотетические атаки России на страны, которые не заплатили за членство в НАТО. Политик отметил, что не собирается защищать европейских союзников, передает «Радиоточка НСН».

