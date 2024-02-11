Экс-посол Британии в США сравнил Трампа с Терминатором

Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил о схожести экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором. Свое мнение дипломат высказал в интервью Sky News.

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«В Трампе есть что-то несокрушимое - он похож на Терминатора», - поделился Дэррок.

Бывший посол сравнил экс-президента с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Он признался, что не может представить ситуацию, когда Трамп спотыкается или выглядит старым.

При этом дипломат считает, что экс-президент также имеет проблемы с памятью.

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы гипотетические атаки России на страны, которые не заплатили за членство в НАТО. Политик отметил, что не собирается защищать европейских союзников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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