Экс-посол Британии в США сравнил Трампа с Терминатором
Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил о схожести экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором. Свое мнение дипломат высказал в интервью Sky News.
«В Трампе есть что-то несокрушимое - он похож на Терминатора», - поделился Дэррок.
Бывший посол сравнил экс-президента с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Он признался, что не может представить ситуацию, когда Трамп спотыкается или выглядит старым.
При этом дипломат считает, что экс-президент также имеет проблемы с памятью.
Ранее Трамп заявил, что поддержал бы гипотетические атаки России на страны, которые не заплатили за членство в НАТО. Политик отметил, что не собирается защищать европейских союзников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru