Экс-полицейского приговорили более чем к 20 годам за нарушение прав Джорджа Флойда
Бывший полицейский Дерек Шовин из США, получивший ранее срок за непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда, приговорен к 20 годам и пяти месяцам за нарушение гражданских прав погибшего, сообщает телеканал CNN.
Соответствующее решение вынес суд в Миннесоте.
Напомним, в своем последнем слове Шовин принес соболезнования семье погибшего, однако не извинился за свои действия, которые привели к гибели мужчины.
Убийство Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года привело к массовым протестам во многих городах США, а также Франции и Великобритании. В обществе заявили о необходимости полицейской реформы и проработке проблемы системного расизма.
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