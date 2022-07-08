Экс-полицейского приговорили более чем к 20 годам за нарушение прав Джорджа Флойда

Бывший полицейский Дерек Шовин из США, получивший ранее срок за непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда, приговорен к 20 годам и пяти месяцам за нарушение гражданских прав погибшего, сообщает телеканал CNN.

Убивший Флойда экс-полицейский хочет нового разбирательства

Соответствующее решение вынес суд в Миннесоте.

Напомним, в своем последнем слове Шовин принес соболезнования семье погибшего, однако не извинился за свои действия, которые привели к гибели мужчины.

Убийство Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года привело к массовым протестам во многих городах США, а также Франции и Великобритании. В обществе заявили о необходимости полицейской реформы и проработке проблемы системного расизма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудыПолицияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры