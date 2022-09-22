Экс-министра юстиции Китая приговорили к смертной казни за взятки

«Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года», — огласил приговор народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь.

По данным суда, экс-министр использовал свое служебное положение для получения взяток для личной выгоды, покровительствовал отдельным лицам в ведении бизнеса, а также «скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата». Следствие установило, что Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму более 117 млн юаней (около $16,5 млн).

Чиновник признал вину, раскаялся и вернул незаконно нажитые деньги. По истечении отсрочки смертный приговор Фу Чжэнхуа могут заменить на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

