Экс-министр обороны США заявил о «новой ненормальности» в вопросе ядерного сдерживания

В Риме проходит открытие конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. На торжественной церемонии бывший министр обороны США, профессор Стэнфордского университета и член Наблюдательного совета Люксембургского форума Уильяма Перри рассказал о «новой ненормальности» в отношении договоров о контроле над вооружениями.

По его словам, в последние годы США добились значительных успехов в саботаже договоров, и значимым шагом администрации американского лидера стало решение выйти из ДРСМД.

«Договор о РСМД был, пожалуй, самым значительным соглашением о контроле над вооружениями, когда-либо заключённым, поскольку он уничтожил целый класс ракет, ракеты средней дальности, тем самым устраняя опасную угрозу для всей Европы, включая европейскую часть России. И, похоже, администрация Трампа намерена позволить истечь сроку действия СНВ-III в 2020 году, а не продлять его или вести переговоры о заключении нового доработанного договора», — заявил Перри.

Он отметил, что если это произойдёт, впервые за почти пятьдесят лет в мире не будет никаких согласованных ограничений на ядерное оружие, и не будут вестись никакие двусторонние переговоры о том, как ограничить ядерную опасность.

«Это стало новой нормой для договоров о контроле над вооружениями, а я называю это новой ненормальностью. И всё это произошло всего за два года», — посетовал экс-министр.

При этом он добавил, что ответственность за установившуюся «ненормальность» лежит не только на американском, но и на российском руководстве. Не меньшую опасность он видит в том, что переговоры о ядерном сдерживании не ведутся на высшем дипломатическом уровне.

«У Трампа и Путина состоялось две встречи на высшем уровне, правда, широкая общественность не знает, что они обсуждали, и в какой степени их переговоры коснулись ядерных вопросов, но наши министры иностранных дел и обороны не занимаются ядерными вопросами на систематической основе», — заметил Перри.

В завершение экс-министр обороны США призвал представителей обеих стран принять участие в диалоге на эту важную тему в ежегодном мероприятии SURF совместно с Обществом по сохранению Форта Росс.



