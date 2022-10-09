Песков заявил о балансе ОПЕК+ беспределу, «который устраивают американцы»

По мнению официального представителя Кремля, США, добиваясь решений в свою пользу, предпринимает попытки манипулировать запасами нефти в свою пользу.

«И то, что этому фактически противостоит сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, это очень хорошо. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», - отметил Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента РФ считает, что США после решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти «стали буквально терять самообладание», при том, что достигнутое соглашение стало «победой здравого смысла».

«И то, что этому фактически противостоит сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, это очень хорошо. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

