Экс-министр экономики Украины: страну ждет неизбежный кризис зимой
Зимой Украину ожидает неизбежный кризис, сообщил в эфире канала «Первый независимый» бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
По его словам, это случится из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита через Европу.
Как заявил экономист Алексей Кущ, из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубопровода. В результате Украину ожидает энергетический кризис.
Как считает Суслов, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине.
Отказ от заключения прямого соглашения о поставках российского газа был серьезной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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