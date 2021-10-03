Экс-министр экономики Украины: страну ждет неизбежный кризис зимой

По его словам, это случится из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита через Европу.

Как заявил экономист Алексей Кущ, из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубопровода. В результате Украину ожидает энергетический кризис.

Как считает Суслов, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине.

Отказ от заключения прямого соглашения о поставках российского газа был серьезной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

