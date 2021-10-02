Украинский эксперт обвинил страну в «газовой наркомании»
Венгрия преподала Украине урок, отказавшись от транзита через территорию страны, и Киеву стоит отучаться «жить на халяву». Об этом пишет руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в статье для портала «Гордон».
Эксперт подчеркнул, что венгерская сторона поступила с выгодой для себя и не обязана учитывать интересы страны-соседа при принятии решений.
«Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет», — пишет Романенко.
По мнению политолога, Украине предстоит «этап ломки» и осознание, что «никто и ничего не должен лишь по праву существования».
«Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву», — заключил эксперт.
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