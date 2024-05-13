В Казахстане задержали россиянина, более 20 лет разыскиваемого за мошенничество

Гражданина России, который свыше 20 лет разыскивался за мошенничество, задержала полиция Астаны. Об этом сообщает МВД Казахстана.

«Задержан 53-летний гражданин РФ, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за мошенничество», — указали в ведомстве.

По данным правоохранителей, злоумышленник, совершив преступление, выехал в Киргизию, а позже перебрался к родственникам в Астану. Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.

Ранее в Казахстане задержали бывшего главу МВД республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в 2022 году, напоминает RT.

