Экс-командующий ВМС Боливии задержан по делу о госперевороте

По данным СМИ, экс-командующий стал вторым задержанным по делу. До этого под стражу заключили бывшего командующего армией страны генерала Хуана Хосе Суньигу, которого отстранили от должности 25 июня.

Накануне группа военных во главе с Суньигой заняла площадь Мурильо перед зданием правительства Боливии в Ла-Пасе, напоминает Ura.ru. Президент страны Луис Арсе заявил, что эти действия были попыткой госпереворота. Глава государства привел к присяге новое руководство армии. Новый командующий Хосе Уилсон Санчес Веласкес приказал военным вернуться в свои подразделения, они начали покидать площадь.

