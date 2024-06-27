Экс-командующий ВМС Боливии задержан по делу о госперевороте
Бывшего командующего военно-морскими силами Боливии Хуана Арнеса Сальвадора задержали в рамках расследования попытки государственного переворота в стране. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.
По данным СМИ, экс-командующий стал вторым задержанным по делу. До этого под стражу заключили бывшего командующего армией страны генерала Хуана Хосе Суньигу, которого отстранили от должности 25 июня.
Накануне группа военных во главе с Суньигой заняла площадь Мурильо перед зданием правительства Боливии в Ла-Пасе, напоминает Ura.ru. Президент страны Луис Арсе заявил, что эти действия были попыткой госпереворота. Глава государства привел к присяге новое руководство армии. Новый командующий Хосе Уилсон Санчес Веласкес приказал военным вернуться в свои подразделения, они начали покидать площадь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru