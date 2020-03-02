Экс-командир батальона «Айдар» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского карательного батальона «Айдар», экс-депутат Верховной Рады Украины Сергей Мельничук задержан на границе Греции и Болгарии, сообщает в понедельник, 2 марта, Ura.ru.
Как написал Мельничук в своем Facebook, в настоящее время он с женой и ребенком находится в полицейском участке. Он уже попросил сотрудников украинского посольства выйти на связь и помочь ему с адвокатом.
«Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выслала Россия», - заявил Мельничук.
Напомним, что Следственный комитет России считает Мельничука причастным к минометному обстрелу жителей Донбасса в 2014 году, во время которого погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Кроме того, сам Мельничук не раз рассказывал, что его батальон занимался грабежом местных жителей и храмов.
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