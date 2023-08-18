Экс-канцлеру Австрии грозит тюремный срок за дачу ложных показаний

В сообщении говорится, что политика обвиняют в связи с допросом о создании Австрийской государственной холдинговой компании, её составе правления и наблюдательном совете. Кроме Курца фигурантом дела является бывший руководитель его аппарата Бернхард Бонелли, также упоминается третья обвиняемая

В прокуратуре уточнили, что экс-канцлеру грозит до трёх лет лишения свободы.

Сам Курц в своих соцсетях напомнил, что ранее 30 свидетелями были даны оправдательные показания. Он назвал выдвинутые против него обвинения ложными и выразил уверенность в том, что в суде «будет доказана их необоснованность».

Ранее Себастьян Курц объявил об отставке в связи с антикоррупционным расследованием прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

