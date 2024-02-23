Экс-канцлера Австрии приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно
Суд в Вене вынес обвинительный приговор бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, передает ТАСС.
Политик признан виновным в деле о даче ложных показаний перед парламентским комитетом. Суд назначил ему восемь месяцев тюрьмы условно.
При этом Курца оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.
Ранее сообщалось, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге. До этого она проживала в селе Петрушово в Рязанской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru