Экс-канцлера Австрии приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно

Суд в Вене вынес обвинительный приговор бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, передает ТАСС.

Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности

Политик признан виновным в деле о даче ложных показаний перед парламентским комитетом. Суд назначил ему восемь месяцев тюрьмы условно.

При этом Курца оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

Ранее сообщалось, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге. До этого она проживала в селе Петрушово в Рязанской области, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:Себастьян КурцСудыАвстрия

Горячие новости

Все новости

партнеры