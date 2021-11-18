Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности

Нижняя палата австрийского парламента (национальный совет Австрии) в четверг снял с экс-канцлера и главы Австрийской народной партии Себастьяна Курца депутатскую неприкосновенность по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее комитет парламента одобрил лишение политика иммунитета, а затем 18 ноября депутаты парламента одобрили это решение. По имеющимся сведениям, Курц поддержал намерение парламента.

Этот процесс был необходимо для завершения расследования антикоррупционной прокуратуры по делу о взяточничестве в отношении экс-канцлера.

Курц покинул пост 9 октября из-за скандала с расследованием антикоррупционной прокуратуры. При этом он по-прежнему возглавляет АНП.

