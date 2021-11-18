Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности
Нижняя палата австрийского парламента (национальный совет Австрии) в четверг снял с экс-канцлера и главы Австрийской народной партии Себастьяна Курца депутатскую неприкосновенность по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранее комитет парламента одобрил лишение политика иммунитета, а затем 18 ноября депутаты парламента одобрили это решение. По имеющимся сведениям, Курц поддержал намерение парламента.
Этот процесс был необходимо для завершения расследования антикоррупционной прокуратуры по делу о взяточничестве в отношении экс-канцлера.
Курц покинул пост 9 октября из-за скандала с расследованием антикоррупционной прокуратуры. При этом он по-прежнему возглавляет АНП.
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