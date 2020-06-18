Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение

Местные СМИ сообщают, что автомобиль политика остановили в ночь на четверг для досмотра. Проведенный тест показал, что в крови Бирляйн было 0,8 промилле алкоголя при разрешенных 0,5 промилле.

Известно, что в вечер перед остановкой полицейскими Бирляйн посещала ресторан. «Мне искренне жаль», - прокомментировал бывший канцлер свое поведение.



Бирляйн возглавляла временное правительство Австрии с июня 2019 по январь 2020 года. Она стала первой женщиной на посту канцлера Австрии.

