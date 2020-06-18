Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение

Экс-канцлера Австрии Бригитту Бирляйн лишили водительских прав после того, как она попала пьяной за рулем.

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Местные СМИ сообщают, что автомобиль политика остановили в ночь на четверг для досмотра. Проведенный тест показал, что в крови Бирляйн было 0,8 промилле алкоголя при разрешенных 0,5 промилле.

Известно, что в вечер перед остановкой полицейскими Бирляйн посещала ресторан. «Мне искренне жаль», - прокомментировал бывший канцлер свое поведение.

Бирляйн возглавляла временное правительство Австрии с июня 2019 по январь 2020 года. Она стала первой женщиной на посту канцлера Австрии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Вождение В Пьяном ВидеАвстрия
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