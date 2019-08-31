Экс-главу украинского Нацбанка сбила машина в Лондоне

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) 54-летняя Валерия Гонтарева госпитализирована после ДТП в Лондоне. Об этом сообщают «Украинские новости».

О дорожном инциденте Гонтарева сообщила изданию сама. По ее словам, ее сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Гонтарева отметила, что лондонская полиция сейчас занимается расследованием обстоятельств аварии, в том числе, рассматривается возможность предумышленных действий.

Должность главы Нацбанка Украины Гонтарева занимала с 2014 года по 2018 год. В июле текущего года сообщалось, что она пытается получить политическое убежище в Великобритании.

