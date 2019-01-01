Гонтарева получит политическое убежище в Великобритании
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, проживающая в Великобритании, пытается получить политическое убежище в этой стране, передает RT.
По данным украинской газеты «Вести» у Гонтаревой могут возникнуть проблемы, «поскольку уже поставлена под сомнение легальность её нынешнего статуса в Соединенном Королевстве».
54-летняя Гонтарева занимала должность главы Нацбанка Украины с 19 июня 2014 года. Она написала заявление об отставке 10 мая 2017 года и до марта 2018 года, когда отставка была принята Верховной Радой, находилась в отпуске.
Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, они обвиняли её в падении курса гривны и ликвидации большого количества украинских банков.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Москве раскрыли адреса всех дорожных видеокамер
- Крупнейший в Европе океанариум загорелся в Валенсии. Видео
- СМИ: По делу о разбое проходят уже 15 силовиков ФСБ
- Банковский эксперт поспорил с Кудриным о кредитном пузыре
- Девушка упала в обморок на встрече с Путиным. Видео