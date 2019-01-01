Гонтарева получит политическое убежище в Великобритании

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, проживающая в Великобритании, пытается получить политическое убежище в этой стране, передает RT.

По данным украинской газеты «Вести» у Гонтаревой могут возникнуть проблемы, «поскольку уже поставлена под сомнение легальность её нынешнего статуса в Соединенном Королевстве».

54-летняя Гонтарева занимала должность главы Нацбанка Украины с 19 июня 2014 года. Она написала заявление об отставке 10 мая 2017 года и до марта 2018 года, когда отставка была принята Верховной Радой, находилась в отпуске.

Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, они обвиняли её в падении курса гривны и ликвидации большого количества украинских банков.

