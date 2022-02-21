Экс-главу Минобороны Казахстана задержали по делу о бездействии власти

Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

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Досудебное расследование в отношении Бектанова было начало 19 февраля, днем позже экс-министра задержали и поместили в изолятор временного содержания. Генпрокуратура не разглашает детали дела в интересах следствия, отмечает Газета.ру.

Мурат Бектанов занимал возглавлял министерство обороны Казахстана с 31 августа 2021 года, пишут Известия. Глава ведомства был освобожден от должности 19 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Бектанова за отсутствие командирских качеств, из-за чего армия не смогла проявить свой потенциал в ходе акций протеста и беспорядков, развернувшихся в республике в начале января.

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Фото: facebook.com/GenProkRK
ТЕГИ:ЗадержаниеМинобороныКазахстан
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