Экс-главу Минобороны Казахстана задержали по делу о бездействии власти
Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Досудебное расследование в отношении Бектанова было начало 19 февраля, днем позже экс-министра задержали и поместили в изолятор временного содержания. Генпрокуратура не разглашает детали дела в интересах следствия, отмечает Газета.ру.
Мурат Бектанов занимал возглавлял министерство обороны Казахстана с 31 августа 2021 года, пишут Известия. Глава ведомства был освобожден от должности 19 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Бектанова за отсутствие командирских качеств, из-за чего армия не смогла проявить свой потенциал в ходе акций протеста и беспорядков, развернувшихся в республике в начале января.
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