Экс-главу МИД Таджикистана приговорили к 27 годам за попытку госпереворота
Верховный суд Таджикистана приговорил к 27 годам лишения свободы экс-министра иностранных дел республики Хамрохона Зарифи. Суд признал его виновным в попытке госпереворота. Об этом сообщило издание «Азия-Плюс» со ссылкой на решение судебной инстанции.
Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме, детали обвинения засекречены.
Кроме того, 27 лет заключения получил экс-председатель Демократической партии Таджикистана, депутат парламента Саидджафар Усмонзода.
Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку узурпации власти путем военного переворота, готовившегося несколькими гражданами республики и выходцами из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru