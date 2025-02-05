Экс-главу МИД Таджикистана приговорили к 27 годам за попытку госпереворота

Верховный суд Таджикистана приговорил к 27 годам лишения свободы экс-министра иностранных дел республики Хамрохона Зарифи. Суд признал его виновным в попытке госпереворота. Об этом сообщило издание «Азия-Плюс» со ссылкой на решение судебной инстанции.

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Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме, детали обвинения засекречены.

Кроме того, 27 лет заключения получил экс-председатель Демократической партии Таджикистана, депутат парламента Саидджафар Усмонзода.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку узурпации власти путем военного переворота, готовившегося несколькими гражданами республики и выходцами из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспереворотПриговорСудМИДТаджикистан

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