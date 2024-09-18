В Армении заявили о предотвращении попытки военного переворота

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку узурпации власти путем военного переворота, готовившегося несколькими гражданами республики и выходцами из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил следственный комитет страны.

По данным ведомства, группа «создавала условия для узурпации власти, применяя насилие и используя угрозу насилия для захвата полномочий правительства республики». Армянский СК утверждает, что злоумышленники якобы выезжали в Ростов-на-Дону и проходили подготовку на некой базе, чтобы впоследствии вернуться в Армению и свергнуть нынешнюю власть.

В отношении семи человек возбудили уголовное дело из-за попытки переворота. Трех фигурантов арестовали, еще четырех объявили в розыск.

Между тем в Демократической Республике Конго суд приговорил к смертной казни шестерых иностранцев, в том числе трех граждан США, по делу о попытке предотвращенного в мае государственного переворота, пишет Ura.ru.

