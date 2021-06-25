Украинский самолет снес ограждение на британской авиабазе

Транспортный самолет Ан-225 "Мрия" снес ограждение при посадке на авиабазу Брайз-Нортон в Котсуолде на юго-западе Англии. Об этом сообщает британское издание GloucestershireLive.

По данным издания, воздушное судно снесло потоками воздуха ограждение по периметру взлетно-посадочной полосы. О пострадавших в статье не сообщается. Самолет следовал из Пакистана в рамках вывода войск НАТО из Афганистана.

Ан-225 "Мрия" был разработан в СССР и в тот момент был самым большим транспортным самолетом в мире. Масса Ан-225 составляет 640 тонн, в длину воздушное судно достигает 84 метра, размах крыла составляет 88,4 метра. Самолет способен поднимать до 250 тонн. В настоящий момент действует только один работающий образец этой модели.

