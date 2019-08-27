Экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех умер на 83-м году жизни
27 августа00:53
Стало известно о смерти бывшего главы немецкого автоконцерна Volkswagen Фердинанда Пиеха. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, бизнесмен умер в больнице в немецком городе Розенхайм. Его туда доставили после того, как он потерял сознание в одном из ресторанов.
Причина смерти Пиеха устанавливается. Пиех многие годы руководил Volkswagen, а также являлся одним из крупнейших акционеров Porsche.
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