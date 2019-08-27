Экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех умер на 83-м году жизни

Стало известно о смерти бывшего главы немецкого автоконцерна Volkswagen Фердинанда Пиеха. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, бизнесмен умер в больнице в немецком городе Розенхайм. Его туда доставили после того, как он потерял сознание в одном из ресторанов.

Причина смерти Пиеха устанавливается. Пиех многие годы руководил Volkswagen, а также являлся одним из крупнейших акционеров Porsche.



