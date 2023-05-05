Экс-глава разведки Чехии заявил, что Запад сделал Россию сильнее
Запад, желая ослабить Россию, в итоге сделал ее сильнее, считает бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз. Об этом он заявил в интервью для Radio Universum.
«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину», — отметил Пелз.
По словам генерала, западные силы подтолкнули Китай «в объятия» РФ, и союз двух стран «абсолютно непобедим», пишет «Свободная пресса». Пелз указал, что Россия была относительно прозападной, и Москва пыталась наладить контакты с иностранными партнерами. Однако стремление ослабить РФ привело к военным действиям в Европе, отмечает телеканал «360».
Кроме того, экс-глава разведки указал, что западные страны, которые вводят санкции против России, не понимают ее специфики — «с такой историей русского народа, который предпочтет жить в землянках и питаться травой, лишь бы хоть как-то защищать свою страну».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- Напавшим на игрока ЦСКА Шведа предъявили обвинение в хулиганстве
- СМИ сообщили о безуспешной атаке беспилотников на село в Брянской области
- СМИ: НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае снова атакован украинским беспилотником
- Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН
- Глава СПЧ предложил регулировать Telegram-каналы
- СМИ: VK разработает свой аналог Tinder
- Рогов: Украина добивается подтопления Запорожской области
- Небензя: Россия из-за санкций не может полагаться на доллар как всемирную валюту
- «СМИ»: Запрет использования дронов отбросит отрасль на пять лет назад
- Доля переводов из России в Казахстан в марте превысила 40%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru