Экс-глава разведки Чехии заявил, что Запад сделал Россию сильнее

«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину», — отметил Пелз.

По словам генерала, западные силы подтолкнули Китай «в объятия» РФ, и союз двух стран «абсолютно непобедим», пишет «Свободная пресса». Пелз указал, что Россия была относительно прозападной, и Москва пыталась наладить контакты с иностранными партнерами. Однако стремление ослабить РФ привело к военным действиям в Европе, отмечает телеканал «360».

Кроме того, экс-глава разведки указал, что западные страны, которые вводят санкции против России, не понимают ее специфики — «с такой историей русского народа, который предпочтет жить в землянках и питаться травой, лишь бы хоть как-то защищать свою страну».

