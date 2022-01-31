Экс-глава Нацбанка Казахстана назначен мэром Алма-Аты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу администрации (акима) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, его пост займет экс-председатель Национального банка республики Ерболат Досаев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан», — говорится в указе президента.
Ерболату Досаеву 51 год, с февраля 2019-го он занимал должность председателя Нацбанка. До этого чиновник работал в качестве заместителя премьер-министра Казахстана, председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек», министра национальной экономики.
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