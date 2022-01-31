Экс-глава Нацбанка Казахстана назначен мэром Алма-Аты

Для лечения юных москвичей с коронавирусной инфекцией создано 1.3 тыс мест в больницах В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса Почти 70 тысяч человек пользуются платежной системой Face Pay в московском метро Москва на четверть повысила экспорт несырьевой неэнергетической продукции за прошлый год Более 75 тысяч находок сделали столичные археологи за последние 11 лет