Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа
Украина будет вынуждена «воровать» российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогаз» не сможет покрывать суточный дефицит топлива. Об этом рассказал экс-глава компании Андрей Коболев изданию «Зеркало недели».
Коболев объяснил, что если потребление газа на Украине достигнет объема 2020 года, а «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, стране грозит энергетический коллапс. Такая ситуация может вынудить Украину воровать российский газ.
«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — подчеркнул экс-глава «Нафтогаза».
Коболев отметил, что такой сценарий может ускорить запуск «Северного потока — 2», а Газпром откажется от поставки газа в Европу через Украину.
В 2019 году Россия и Украину подписали контракт по транзиту газа на пять лет. Согласно контракту, «Газпром» обязуется прокачать 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд в следующие года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию из-за «угрозы безопасности»
- Песков назвал «глупостью» слухи о бронежилете Путина во время новогоднего обращения
- Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа
- Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана
- Российский лыжник Червоткин пришел третьим на «Тур де Ски»
- Президент Бразилии Жаир Болсонару срочно госпитализирован
- Больница в Витебске сообщила о состоянии пострадавших в ДТП россиян
- Израиль с 9 января будет пускать переболевших COVID-19 иностранцев
- Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии
- Козак 6 января встретится с коллегами из ФРГ и Франции по «нормандскому формату»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru