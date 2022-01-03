Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа

Украина будет вынуждена «воровать» российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогаз» не сможет покрывать суточный дефицит топлива. Об этом рассказал экс-глава компании Андрей Коболев изданию «Зеркало недели».

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Коболев объяснил, что если потребление газа на Украине достигнет объема 2020 года, а «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, стране грозит энергетический коллапс. Такая ситуация может вынудить Украину воровать российский газ.

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — подчеркнул экс-глава «Нафтогаза».

Коболев отметил, что такой сценарий может ускорить запуск «Северного потока — 2», а Газпром откажется от поставки газа в Европу через Украину.

В 2019 году Россия и Украину подписали контракт по транзиту газа на пять лет. Согласно контракту, «Газпром» обязуется прокачать 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд в следующие года.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:УкраинаГазпром
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