Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа

Коболев объяснил, что если потребление газа на Украине достигнет объема 2020 года, а «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, стране грозит энергетический коллапс. Такая ситуация может вынудить Украину воровать российский газ.

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — подчеркнул экс-глава «Нафтогаза».

Коболев отметил, что такой сценарий может ускорить запуск «Северного потока — 2», а Газпром откажется от поставки газа в Европу через Украину.

В 2019 году Россия и Украину подписали контракт по транзиту газа на пять лет. Согласно контракту, «Газпром» обязуется прокачать 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд в следующие года.

