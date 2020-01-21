Экс-глава Интерпола приговорён к 13,5 года тюрьмы

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюрьмы по делу о взяточничестве. Об этом сообщает RT со ссылкой на CCTV. Обжаловать это решение суда он не собирается.

Осенью 2018 года появилось сообщении об исчезновении главы Международной организации уголовной полиции (Интерпола) Мэна Хунвэя. Позднее выяснилось, что он был задержан в Китае. Там его обвинили в коррупции и исключили из Коммунистической партии КНР.