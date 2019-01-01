Бывший глава Интерпола признал вину в получении взяток

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг, 20 июня признал свою вину в получении взяток на $2,1 млн., согласно заявлению Верховной народной прокуратуры Китая.

«В ходе слушания органы прокуратуры зачитали обвинительное заключение, представили имеющиеся в их распоряжении доказательства, был проведен перекрестный допрос. После чего обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном», - сообщается в заявлении.

Приговор будет объявлен позже.

Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре 2018 года после того, как был задержан в Китае, где ему предъявлено обвинение в коррупции.

Ранее НСН сообщало о выборах нового президента Интерпола в ноябре 2018 года. На этот пост претендовал представитель России Александр Прокопчук, но главой Международной организации уголовной полиции был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Военный специалист из Вильнюса Анатолий Иванов прокомментировал НСН антироссийскую риторику при выборах нового президента Интерпола.

