Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал начало рецессии в ЕС до конца 2023 года

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги выразил уверенность в начале рецессии в экономике ЕС до конца текущего года. Свое мнение он высказал в ходе конференции, организованной газетой Financial Times.

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Драги заявил, что рецессия начнется при достаточно неплохих экономических показателях. Он обратил внимание, что в Евросоюзе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы.

Также экономист напомнил об опасности кризиса на Ближнем Востоке для финансовой стабильности в странах Евросоюза.

ЕЦБ ранее спрогнозировал рост в экономике еврозоны на 0,1% в октябре-декабре 2023 года. Регулятор полагает, что в первой половине 2024 года показатель увеличится до 0,3-0,4%, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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