Экс-футболистка сборной Англии и медалистка ЧМ найдена мёртвой в лесу
Обладательница бронзовой награды чемпионата мира по футболу среди глухих, гражданка Великобритании Джемма Уайзман обнаружена мёртвой в лесу. Такое сообщение опубликовало издание Daily Mail.
Уточняется, что тело 33-летней Уайзман нашли ещё 16 декабря, однако широкая информация об этом появилась только сейчас. Предположительно, речь идёт о самоубийстве, указывается на официальном сайте для сбора средств семье спортсменки.
Уже объявлено, что расследование обстоятельств смерти футболистки будет идти до 29 июля 2024 года. На эту дату назначены первые слушания суда. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Джемма Уайзман получила бронзовую медаль чемпионата мира среди глухих в составе сборной Англии в 2016 году. У спортсменки осталась трёхлетняя дочь.
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