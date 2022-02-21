Экс-аналитик ЦРУ сравнил истерию о «вторжении» России с кануном Первой мировой войны

Экс-аналитик ЦРУ поделился мнением, что Россия размещает свои войска у границ Украины, стремясь защититься от НАТО. При этом США делают то же, что и Германская и Британская империи перед Первой мировой: причиной начала войны в 1914 году стало именно нагнетание истерии, пишет Газета.ру.

Биби отмечает, что западные страны тиражируют бездоказательную информацию о якобы готовящейся агрессии России, сообщает РИА ФАН. По мнению эксперта, недоверие и страх в отношениях Москвы и Запада могут привести к современной катастрофе.

