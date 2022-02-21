Экс-аналитик ЦРУ сравнил истерию о «вторжении» России с кануном Первой мировой войны

Истерия вокруг «вторжения» России на Украину похожа на ситуацию накануне Первой мировой войны, считает бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по РФ Джордж Биби. Об этом пишет The National Interest.

СМИ: российские войска получили приказ о «вторжении» на Украину

Экс-аналитик ЦРУ поделился мнением, что Россия размещает свои войска у границ Украины, стремясь защититься от НАТО. При этом США делают то же, что и Германская и Британская империи перед Первой мировой: причиной начала войны в 1914 году стало именно нагнетание истерии, пишет Газета.ру.

Биби отмечает, что западные страны тиражируют бездоказательную информацию о якобы готовящейся агрессии России, сообщает РИА ФАН. По мнению эксперта, недоверие и страх в отношениях Москвы и Запада могут привести к современной катастрофе.

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