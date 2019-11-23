Экс-агент ЦРУ осужден на 19 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший агент Центрального разведывательного управления США Джерри Чан Шин Ли приговорен к 19 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд почти удовлетворил требования прокуроров, требовавших 20-летнего приговора. В свою очередь, адвокаты подсудимого настаивали на 10 годах.

Ли признался в содеянном. В частности, он сообщил, что получил $850 тысяч от китайской разведки за предоставленную им информацию. По данным следствия, он раскрыл Китаю имена нескольких источников ЦРУ, которые он завербовал за годы службы в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что в Британии предположили наличие в так называемой «силиконовой долине» (США, Калифорния), которая считается одним из ведущих инновационных центров мира, большого числа российских и китайских шпионов.

