Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о планах Польши вторгнуться на Украину

Власти Польши вынашивают планы вторгнуться в западные регионы Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

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Бывший разведчик предупредил о незамедлительной ответной реакции России, если Польша решит вторгнуться на Украину.

«Зависит от Запада, расширятся ли военные действия», — считает эксперт.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее сообщил о намерении Польши и Литвы оккупировать Западную Украину. По его мнению, совместная группировка двух стран может продвинуться на 300 километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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