Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о планах Польши вторгнуться на Украину

Бывший разведчик предупредил о незамедлительной ответной реакции России, если Польша решит вторгнуться на Украину.

«Зависит от Запада, расширятся ли военные действия», — считает эксперт.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее сообщил о намерении Польши и Литвы оккупировать Западную Украину. По его мнению, совместная группировка двух стран может продвинуться на 300 километров, передает «Радиоточка НСН».

