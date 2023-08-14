Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о планах Польши вторгнуться на Украину
Власти Польши вынашивают планы вторгнуться в западные регионы Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
Бывший разведчик предупредил о незамедлительной ответной реакции России, если Польша решит вторгнуться на Украину.
«Зависит от Запада, расширятся ли военные действия», — считает эксперт.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее сообщил о намерении Польши и Литвы оккупировать Западную Украину. По его мнению, совместная группировка двух стран может продвинуться на 300 километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru