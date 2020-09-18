Экономист рассказал, что будет с транзитом грузов через Белоруссию

Белорусские пограничники осуществляют охрану государственной границы в усиленном режиме. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский после решения президента страны Александра Лукашенко закрыть границы с Польшей и Литвой.

Экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что в этом решении больше политики, чем экономики.

«Это вопрос, скорее политический. А что до экономической составляющей, то транзит грузов не закрывается. Ничего в этом плане не меняется, как говорят, от слова совсем», - прояснил ситуацию Кричевский.