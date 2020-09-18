Экономист рассказал, что будет с транзитом грузов через Белоруссию

Экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН, что решение Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой имеет исключительно политический характер.

Белорусские пограничники осуществляют охрану государственной границы в усиленном режиме. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский после решения президента страны Александра Лукашенко закрыть границы с Польшей и Литвой.

Экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что в этом решении больше политики, чем экономики.

«Это вопрос, скорее политический. А что до экономической составляющей, то транзит грузов не закрывается. Ничего в этом плане не меняется, как говорят, от слова совсем», - прояснил ситуацию Кричевский.

«Выстрел себе в ногу». Кто пострадает от решения Лукашенко закрыть границы?

Белорусский институт стратегических исследований опубликовал данные, согласно которым совокупный оборот товаров из Белоруссии, проходящих через порты Литвы, Латвии и Эстонии, оценивается в 10 миллиардов долларов.

Лукашенко считает, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже шестую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить цветную революцию. В первую очередь, он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину.

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ФОТО: Александр Кряжев
ТЕГИ:ГраницаБелоруссия
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