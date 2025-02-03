Экономист Данильцев заявил, что США сами пострадают от введения пошлин

Американский президент Дональд Трамп, введя пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады, может причинить ущерб этим странам, однако для США последствия будут более ощутимыми. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

По его словам, ограничения на поставки товаров приведут к ответным мерам со стороны Китая, Мексики и Канады.