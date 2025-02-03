Экономист Данильцев заявил, что США сами пострадают от введения пошлин
Американский президент Дональд Трамп, введя пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады, может причинить ущерб этим странам, однако для США последствия будут более ощутимыми. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
По его словам, ограничения на поставки товаров приведут к ответным мерам со стороны Китая, Мексики и Канады.
Это, в свою очередь, может затруднить доступ американских товаров на внешние рынки, так как Китай и другие страны начнут поставлять товары в третьи страны, вытесняя американскую продукцию.
Он добавил, что Трамп, возможно, использует пошлины как инструмент психологического давления, чтобы добиться уступок от торговых партнеров, однако, по его мнению, такой подход вряд ли принесет результаты, передает «Радиоточка НСН».
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