Путин оценил отказ США от санкций по «Северному потоку - 2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает об отказе США от введения санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства представитель Кремля отметил, что российская сторона «приветствует эти заявления из Вашингтона».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток - 2» будет очень трудно, сообщает RT. Президент США Джо Байден, в свою очередь, отметил, что введение рестрикций в отношении проекта было бы контрпродуктивным для связей Вашингтона с Европой.
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