Путин оценил отказ США от санкций по «Северному потоку - 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает об отказе США от введения санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства представитель Кремля отметил, что российская сторона «приветствует эти заявления из Вашингтона».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток - 2» будет очень трудно, сообщает RT. Президент США Джо Байден, в свою очередь, отметил, что введение рестрикций в отношении проекта было бы контрпродуктивным для связей Вашингтона с Европой.

