Экоактивисты вылили черную краску в фонтане «Баркачча» в Риме

«Почему вас возмущает этот жест, когда мы переживаем засуху, которая ставит под угрозу сельское хозяйство, производство энергии, все наше существование. Кто стоит у власти, провоцирует разорение», - говорится в сообщении организации.



Агентство ANSA уточняет, что краска сделана на основе древесного угля. По словам активистов, они призывают отказаться от использования ископаемого топлива, что ведет к повышению средней температуры на планете. По данным агентства, двоих участников акции уже задержали. Им могут предъявить обвинение в вандализме и нанесении вреда историческому памятнику.



Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что зоозащитники Германии хотят подать иск против владельцев лопнувшего аквариума, который привел к гибели более 1,5 тысяч рыб.

