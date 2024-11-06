Экоактивисты облили краской посольство США в Лондоне после победы Трампа

Здание посольства США в столице Великобритании облили оранжевой краской после победы Дональда Трампа на выборах президента. Ответственность за это взяли на себя экологические активисты движения Just Stop Oil.

«Сегодня утром мир проснулся и обнаружил, что он все глубже погружается в фашизм, а также в климатическую катастрофу», - написали они в соцсетях. По словам экоактивистов, возвращение Трампа в Белый дом подвергает риску жизни людей на всей планете.

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По оценке участников британской климатической кампании, единственным выигравшим на выборах в США стала «корпоративная власть», поддерживающая интересы нефтяников без учета интересов простых граждан.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в своем заявлении экоактивисты назвали Дональда Трампа «фальшивым популистом» и вновь призвали остановить добычу нефти. Климатическая кампания Just Stop Oil была запущена 14 февраля 2022 года. Гражданское сопротивление требует от британских властей прекращения лицензирования и производства новых ископаемых видов топлива.

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ФОТО: ТАСС
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