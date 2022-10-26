Экипаж американского авианосца заявил о готовности сражаться против России

По словам командира военного корабля контр-адмирала Денниса Велеса, основная мысль его послания, адресованного России, — показать готовность военнослужащих США к любимой миссии. Командир корабля назвал главной целью CVN-77 сдерживание угроз и предотвращение эскалации, а также добавил, что все хотят мира и стабильности в европейском регионе.

Sky News подчеркнул, что на борту «Джорджа Буша-старшего» размещены более семидесяти самолетов и вертолетов. Сейчас CVN-77 находится в европейских морях. По словам лейтенанта с позывным «Большой папа», одной из пилотов F18, она, равно как и ее боевые товарищи, рассматривает возможность вступить в воздушный бой против российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что авианосец США «Рональд Рейган» направился к берегам Тайваня. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

