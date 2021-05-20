Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля

Посещение Эйфелевой башни в Париже снова станет возможным с 16 июля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте достопримечательности.

В сообщении говорится, число посетителей будет ограничено - не более 10 тысяч человек в день, а онлайн-продажа билетов начнётся 1 июня.

Эйфелеву башню и другие достопримечательности Франции закрыли из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции.

Ранее страны Европейского союза договорились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса, сообщает «Свободная пресса». При этом будут учитываться только прививки препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

