Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке
Чтобы почтить память экс-президента Франции Жака Ширака, Эйфелева башня погрузится в темноту. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию SETE, обслуживающую башню, огни на ней погаснут в ночь на пятницу, 27сентября. Также туда – из соображений безопасности – не будут пускать посетителей. Кстати, мэр французской столицы Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях.
Добавим, Ширак был тесно связан с жизнью Парижа, мэром которого он был с 1977 по 1995 год.
Экс-президент Франции ушёл из жизни сегодня, 26 сентября в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Франции Жака Ширака. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства направил их Бернадет Ширак, супруге бывшего французского лидера.
Президент России отметил, что Жак Ширак «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель».
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