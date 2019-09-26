Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке

Чтобы почтить память экс-президента Франции Жака Ширака, Эйфелева башня погрузится в темноту. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию SETE, обслуживающую башню, огни на ней погаснут в ночь на пятницу, 27сентября. Также туда – из соображений безопасности – не будут пускать посетителей. Кстати, мэр французской столицы Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях.

Добавим, Ширак был тесно связан с жизнью Парижа, мэром которого он был с 1977 по 1995 год.

Экс-президент Франции ушёл из жизни сегодня, 26 сентября в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.