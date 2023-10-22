Египет заявил о раненых пограничниках из-за снаряда израильского танка

В Каире отметили, что в ходе продолжения столкновений в секторе Газа осколок снаряда израильского танка попал в одну из сторожевых вышек Египта. Некоторые пограничники получили легкие ранения. Число пострадавших не уточняется.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила, что ее танк случайно выстрелил в египетский пост. В Иерусалиме выразили сожаление.

В секторе Газа число погибших в результате обстрелов израильской армии превысило 4,6 тысячи, более 14 тысяч пострадали, передает «Радиоточка НСН».

