Египет заявил о раненых пограничниках из-за снаряда израильского танка
Вооруженные силы Египта сообщили о ранении пограничников из-за случайного выстрела израильского танка, пишет РИА Новости.
В Каире отметили, что в ходе продолжения столкновений в секторе Газа осколок снаряда израильского танка попал в одну из сторожевых вышек Египта. Некоторые пограничники получили легкие ранения. Число пострадавших не уточняется.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила, что ее танк случайно выстрелил в египетский пост. В Иерусалиме выразили сожаление.
В секторе Газа число погибших в результате обстрелов израильской армии превысило 4,6 тысячи, более 14 тысяч пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru