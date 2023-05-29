ЕЭК: оплата 80% товаров и услуг в ЕАЭС осуществляется в нацвалютах

По его словам, основной объем приходится на рубль. Мясникович указал, что необходимо перейти к новым подходам, чтобы национальные валюты были и валютами контрактов, тогда будет меньше потрясений, которые испытывают экономики государств Евразийского экономического союза в связи с волатильностью валют.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном сотрудничестве в рамках ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

