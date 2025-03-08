Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября 2024 года. Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, но позже суд аннулировал результаты. Ему выдвинули шесть обвинений, среди которых: призывы к действиям против конституционного строя и пропаганда фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин.

Ранее сенатор Алексей Пушков допустил, что Евросоюз постарается всеми способами помешать Джорджеску выиграть президентские выборы в Румынии, передает «Радиоточка НСН».

