Джорджеску допустили к участию в выборах президента Румынии
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску может баллотироваться в президенты. Конституционный суд Румынии отклонил протесты против регистрации его кандидатуры.
Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября 2024 года. Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, но позже суд аннулировал результаты. Ему выдвинули шесть обвинений, среди которых: призывы к действиям против конституционного строя и пропаганда фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин.
Ранее сенатор Алексей Пушков допустил, что Евросоюз постарается всеми способами помешать Джорджеску выиграть президентские выборы в Румынии, передает «Радиоточка НСН».
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